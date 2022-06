Schließungspläne für zwei Friedhöfe in Hettstedt lösen emotionale Debatte aus

Hettstedt/MZ - „Ich bitte sie, dass die Kommune nicht daran spart, was für uns wichtig ist. Bitte nehmen sie unsere Emotionen mit in ihre Entscheidung“, appellierte Thomas Roßbach nach der knapp einstündigen Bürgerversammlung in Ritterode an Hettstedts Bürgermeister und die Stadträte. Zur Versammlung waren fast 40 Bürger aus Ritterode und dem angrenzenden Meisberg zusammengekommen, um sich für den Erhalt ihrer Friedhöfe auszusprechen.

