Ein Einbruch pro Tag Schlag auf Schlag: Polizei nimmt weiteren Verdächtigen für Einbruchsserie in Hettstedt fest
Eine Einbruchsserie in Hettstedt verunsicherte die Einwohner monatelang. Statistisch gesehen geschah zeitweise durchschnittlich ein Einbruch pro Tag. Nun hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen, nachdem bereits vor einigen Tagen ein 46-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt worden war. Wie die Polizei ihm auf die Spur gekommen ist und was bisher bekannt ist.
Aktualisiert: 02.12.2025, 09:19
Arnstein/Hettstedt/MZ. - Monatelang herrschte in und um Hettstedt Angst. Angst vor dem nächsten Einbruch. Durchschnittlich einer pro Tag wurde von der Polizei im Rahmen einer Einbruchsserie zwischenzeitlich festgestellt. So wurde etwa bei einem Paar eingebrochen, dessen Frau hochschwanger war. Doch nun gibt es erste Ermittlungserfolge der Polizei.