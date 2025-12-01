Ein Einbruch pro Tag Schlag auf Schlag: Polizei nimmt weiteren Verdächtigen für Einbruchsserie in Hettstedt fest

Eine Einbruchsserie in Hettstedt verunsicherte die Einwohner monatelang. Statistisch gesehen geschah zeitweise durchschnittlich ein Einbruch pro Tag. Nun hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen, nachdem bereits vor einigen Tagen ein 46-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt worden war. Wie die Polizei ihm auf die Spur gekommen ist und was bisher bekannt ist.