Arnstedt/MZ. - Der 6. Dezember des Jahres 2023 war für Marcus Peter ein besonderer Tag. Nicht etwa deshalb, weil ihm zum Nikolaustag ein besonders großes Geschenk in die Schuhe gesteckt wurde. Nein, der Arnstedter hatte Grund zum Feiern. Vor 25 Jahren, also am 6. Dezember 1993, leitete er beim Duell der D-Junioren zwischen dem MSV Hettstedt und dem MSV Eisleben sein erstes Spiel als Fußball-Schiedsrichter. 973 weitere Partien folgten bisher, in der Peter als Schieds- oder Linienrichter auf dem Feld oder in der Sporthalle stand. Das nächste Jubiläum, also die 1.000. Partie, steht also demnächst an.