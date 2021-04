Schadstoff-Wert an Gerbstedter Grundschule leicht überschritten

Gerbstedt - Bei Raumluftmessungen an der Grundschule Gerbstedt sind in drei Räumen leicht erhöhte Werte des Schadstoffs Naphthalin festgestellt worden. Das teilte Gerbstedts Interims-Bürgermeisterin Jutta Fischer (SPD) mit. Konkret wurde in den Räumen der so genannte „Vorsorgerichtwert“ der Innenraumluft überschritten. „Bei Überschreitung des Richtwertes ist eine unmittelbare Gefährdung der Gesundheit nicht zu erwarten“, heißt es im Fazit der Messungen in Gerbstedt. Allerdings könnten etwa „Befindlichkeitsstörungen“ auftreten. Der Richtwert II („Gefahrenwert“), bei dem Gesundheitsgefahr und akuter Handlungsbedarf besteht, wurde in Gerbstedt nicht erreicht.

In den Räumen mit erhöhter Konzentration soll nun neu gemessen werden - dabei soll es sich um eine „orientierende Nachmessung unter Nutzungsbedingungen“ handeln, die laut Fischer auch Lüften einschließe. Der Auftrag für die Nachmessungen wurde durch die Stadtverwaltung bereits herausgegeben. „Es geht mir um die Sicherheit der Kinder“, sagte Jutta Fischer der MZ. Auch zwei Räume, bei der der Vorsorgerichtwert gar nicht überschritten wurde, die aber dennoch eine Naphthalin-Konzentration aufweisen, werden zur Sicherheit erneut überprüft. Laut dem Bericht ließe diese Konzentration „auf eine vergleichbare Emissionsquelle schließen“. Naphthalin kann etwa in Fußböden vorkommen.

Bei der Gerbstedter Verwaltung wartet man nun auf die Ergebnisse der Nachmessungen, die Ende März beauftragt worden sind. „Bis zum heutigen Tag haben wir keine Rückmeldung bekommen“, sagte Fischer am Dienstag. Bereits im vergangenen Jahr waren in zwei Räumen an der Gerbstedter Schule Raumluftmessungen durchgeführt worden - dabei handelte es sich allerdings nicht um Klassenräume. Grenzwerte wurden damals nicht überschritten. Eltern hatten daraufhin jedoch gefordert, alle Räume zu untersuchen - was die jetzige Stadtverwaltung nun nachholt. (mz/Felix Fahnert)