Sanierung der Evangelischen Grundschule in Hettstedt nach zwei Jahren abgeschlossen

Die Evangelische Grundschule in Hettstedt wird mit einer Andacht offiziell in Betrieb genommen. Rund 6,6 Millionen Euro sind in die Sanierung geflossen.

Hettstedt/MZ - Der Geruch frischer Farbe liegt noch in der Luft und hier und da wuseln einige Handwerker in den Räumen der Evangelischen Grundschule „Martin Luther“ in Hettstedt. Doch bereits in gut einer Woche - nach den Herbstferien - können die 143 Schüler und ihre Lehrer die Räume in Beschlag nehmen. Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist das Gebäude fertig und wurde am Donnerstag bei einer Andacht mit Superintendenten Andreas Berger offiziell in den Dienst gestellt.