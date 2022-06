Sandersleber organisieren Fest zur Einweihung der Quirlbrück

Sandersleben /MZ - Monatelang war die Quirlbrücke in Sandersleben aufgrund ihrer Sperrung das Gesprächs- und Aufregerthema. Jetzt rückt das Bauwerk erneut in den Fokus. Dieses Mal aber aus einem weit schönerem Anlass. Denn die Sandersleber veranstalten am 24. Juni ein Brückensingen, um anlässlich der Instandsetzung Danke zu sagen und die Brücke offiziell einzuweihen, teilen Babara Papke und Kurt Quiel, die Organisatoren des kleinen Festes mit.

