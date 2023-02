Die 32-jährige Sophie Richter ist nach zehn Jahren in ihre Heimat zurückgekehrt. „Die Räumlichkeiten hier in Welbsleben haben sich perfekt angeboten“, sagt sie.

Rückkehr in die Heimat - Sophie Richter hat in Welbsleben eine Podologie-Praxis eröffnet

Welbsleben/MZ - „Es ist schön, wieder in der Heimat zu sein“, sagt Sophie Richter. Die vergangenen zehn Jahren hat die heute 32-Jährige in Hildesheim gelebt und kam nun berufsbedingt wieder ins Mansfelder Land. Denn Richter, die in Wippra aufwuchs und nun in Bräunrode wohnt, hat im Ärztehaus in Welbsleben eine Podologie-Praxis eröffnet. Genaugenommen in den schon länger leerstehenden Räumen der ehemaligen Zahnarztpraxis.