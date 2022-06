Rückkehr in den Schulalltag: Die typischen Schulszenen gibt es derzeit nicht

Nein, so hatten sich Luisa Stöckel, Louis Schulz und Niclas Cechini ihren allerletzten Schultag eigentlich nicht vorgestellt. Nach zwölf langen Jahren endet für die drei die reguläre Schulzeit. Traditionell bedeutet das: durch die Flure tollen, das Schulhaus dekorieren, eine Show in der Aula veranstalten. Doch aus der großen Party ist im Corona-Jahr 2020 nichts geworden.



„Es ist schon ganz schön schade“, sagt Luisa Stöckel. Ihr Abschlussjahrgang, der sich „Die Goldenen Zwanziger“ getauft hat, ist ohnehin der einzige, der dieser Tage am Humboldt-Gymnasium in Hettstedt vor Ort ist. Die letzten Tage an der Schule, die waren irgendwie auch die einsamsten.

Corona-Zwangspause: Abiturienten bereiten sich auf Prüfung vor

Am Montag starten die Abiturprüfungen, zur Vorbereitung durften die Zwölftklässler eine Woche lang wieder in den Unterricht. Es war der erste überhaupt nach der Corona-Zwangspause, und das nur unter besonderen Auflagen. „Es tut mir natürlich leid für die Zwölftklässler“, sagt Schulleiter Frank Siebald. „Das war jetzt knallharte Prüfungsvorbereitung.“ Acht Stunden pro Tag mussten die Schüler in dieser Woche in den Unterricht, um sich fit für das Abi zu machen.



Die Kurse aufgeteilt auf zwei oder drei Räume, die Schüler sitzen im nötigen Mindestabstand zueinander. Maximal neun sind es pro Klassenzimmer, in großen Räumen zwölf. Die Lehrer wechseln dann von Gruppe zu Gruppe. „Man muss viele Dinge neu denken“, sagt Siebald. Zum Schulalltag gehört nun auch, sich die Hände zu desinfizieren, wann immer möglich eine Maske zu tragen und ständig Abstand zueinander zu halten. Überfüllte Flure und volle Pausenhöfe? Fehlanzeige. „Die typischen Schulszenen gibt es derzeit nicht.“

Hettstedt: Extra Aufsichten für die Pausenzeiten

Schon jetzt gelte in den Gängen „strenger Rechtsverkehr“, um Abstand zu wahren. Ab Montag kommen auch die Elftklässler und am Mittwoch die Zehntklässler dazu. Von Donnerstag an wechseln sich zusätzlich die fünften bis neunten Klassen täglich mit Unterricht ab. Dann werden sich die Flure zweifellos füllen. Es könnte dann eine Art „Einbahnstraßen-Regelung“ geben, sagt der Schulleiter. „Wir müssen da denken wie Verkehrspolizisten.“



Auch die Pausenzeiten sollen gestaffelt werden, damit die Schüler sich nicht begegnen. Doch kann das überhaupt alles kontrolliert werden? Es kann - und es muss sogar, findet Siebald. „Wir haben extra Aufsichten, die auch ganz profane Dinge im Blick haben.“ Das gelte etwa für den Hof, die Straße vor der Schule, die Parkplätze oder auch die Klos. „Sie können eben nicht fünf oder sechs Schüler gleichzeitig in die Toiletten lassen.“ Ein großer Personalaufwand - und das, obwohl Kollegen, die zur Risikogruppe gehören, ohnehin nicht in den Dienst eingebunden werden.

Schüler bringen selbst Masken mit

Corona hat vieles verändert am System Schule, das weiß auch Frank Siebald. „Eigentlich hieß es immer: Die Leistung geht vor“, sagt Siebald. „Doch jetzt geht eben einfach die Sicherheit und Gesundheit vor.“

Immerhin: Die Schüler hätten sich sehr gut mit der Situation arrangiert, es sei eine „positive Tendenz“ im Umgang mit Corona festzustellen. Das bestätigt auch Schulleiter Jörg Goldbach vom Eisleber Martin-Luther-Gymnasium. „Es hat bisher wunderbar funktioniert, alle Schüler haben von selbst Masken mitgebracht“, sagt Goldbach. Sie hätten ihre Verantwortung, vor allem gegenüber den Lehrern, damit vorbildlich angenommen.

Heißt: Das Abitur kann kommen - in Eisleben, und auch in Hettstedt. Bei den dortigen „Goldenen Zwanzigern“ gab es zuletzt immerhin ein Stück Normalität: Die typische Motto-Woche vor den Prüfungen haben sie durchgezogen, eigene Abi-T-Shirts, geschminkte Gesichter und jede Menge Süßigkeiten gab es auch. Und die große Party wird wohl zweifellos nachgeholt werden. (mz)