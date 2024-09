Ein Wasserrohrbruch in Hettstedt hat für großen Schaden gesorgt.

Rohrbruch in der Nacht: Wasser hebt Gehweg auf 45 Meter an

Havarie in Hettstedt

Beim Wasserrohrbruch in der Eislebener Straße in Hettstedt wurde der Gehweg durch das Wasser auf rund 45 Meter Länge angehoben.

Hettstedt/MZ. - In der Eislebener Straße in Hettstedt, Höhe der Hausnummer 7, ist am Dienstag ein Wasserrohr gebrochen. Wie Heiko Ryll, technischer Leiter bei der Stadtwerke Hettstedt GmbH, mitteilt, war der Defekt gegen 4.45 Uhr von einem Anwohner gemeldet worden.