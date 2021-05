Rathaus in Gerbstedt: Verwaltungssitz muss dringend saniert werden

In einem Büro, in dem Mitarbeiter des Personalamts der Gerbstedter Stadtverwaltung sitzen, sind Schränke beiseite geräumt und in einer Ecke ist der Putz von der Wand abgeschlagen. Steine sind freigelegt. Ein Riss ist zu sehen, an einer Stelle ein kleines Gerät. Ein sogenannter Rissmonitor, der erfassen soll, wie sich die Spalte entwickelt. „Die Situation in einem Teil des Rathauses ist dramatisch“, begründet Siegfried Schwarz (CDU), Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Gerbstedt, diese Maßnahme und fügt an: „Der Dachstuhl ist in einem Zustand, der so nicht zu halten ist.“

Gerbstedt verfügt über 730.000 Euro aus Stark-V-Förderprogramm

Es handelt sich nicht um den vorderen Trakt, in dem unter anderem auch die Gaststätte „Ratskeller“ und der Gerbstedter Ratssaal sind, sondern den hinteren Bereich des denkmalgeschützten Gebäudes, in dem Siegfried Schwarz sein Büro und einige Mitarbeiter der Verwaltung ihre Arbeitsplätze haben. Laut des Bürgermeisters wurde im Jahr 1992 das Dach neu gedeckt. Aber ob dabei auch die Dachbalken erneuert worden sind?

Fachleute waren nach Angaben von Schwarz schon vor Ort, haben sich das Dach angesehen und entdeckten „Erschreckendes“, wie der Bürgermeister sagt. „Man kann in einen Dachbalken mit der Hand hineinfassen und einige Balken liegen wohl nicht mehr auf.“ Man könne in nächster Zeit nur hoffen, dass kein Sturm kommt und „das Dach auf dem Marktplatz liegt“, so Schwarz weiter. Es müsse dringend erneuert werden.

Die Stadt Gerbstedt ist zum Handeln gezwungen. Glücklicherweise gibt es auch einen Fördertopf, aus dem Geld für die Sanierung verwendet werden könnte. Nach Angaben von Schwarz habe die Stadt 730.000 Euro aus dem Stark-V-Förderprogramm zur Verfügung. Dieses hilft finanzschwachen Kommunen, in die Modernisierung ihrer Infrastruktur zu investieren. Das Geld setzt sich zusammen aus Mitteln des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt.

Laut der Richtlinie über die Gewährung dieser Zuwendungen gelten Umbauten als förderfähig, in Verbindung mit der energetischen Sanierung. „Energetisch sanieren wollen wir in dem Zug gleich mit“, sagt Schwarz und meint, dass beispielsweise auch die Erneuerung der Heizungsanlage in Angriff genommen werden müsste. „Die jetzige ist eine einzige Katastrophe. Die frisst viel zu viel. Wir verschwenden Energie ohne Ende.“

Mit Vermessung des Gerbstedter Rathauses wurde bereits begonnen

Was die geplanten Vorhaben am Rathaus kosten, steht derzeit noch nicht fest. Es müssen zunächst genaue Pläne gemacht werden. Da sei die Verwaltung mit Planern dabei, so Schwarz. Kosten sind schon entstanden, für die Vermessung. „Das Gebäude war nicht vermessen. Wie sollen Pläne gemacht werden, wenn es keine Grundlage gibt?“, so der Bürgermeister, der eine Eilentscheidung habe treffen müssen, 23.000 Euro für die Vermessung auszugeben. Darüber informierte er jüngst den Stadtrat - ebenso über das von der Verwaltung als notwendig angesehene Vorhaben. „Für die Sanierung der Grundschulen können wir das Geld aus diesem Fördermittelprogramm leider nicht einsetzen“, erklärte er in der Sitzung weiter.

Die Entscheidung, ob das Projekt realisiert wird, trifft der Stadtrat. Im Januar will die Verwaltung zunächst mit den Planern zusammenkommen. Ob es dann gleich die erste Sitzung des Rates ist, bei der die Sanierung zur Beratung und Beschlussfassung auf der Tagesordnung steht, ist noch unklar. Die Räte haben also noch etwas Zeit, um darüber nachzudenken, ob sie mit den Plänen mitgehen. „Ich würde mir wünschen, dass der Stadtrat zustimmt“, so Schwarz. Dann könne womöglich im Sommer mit den Arbeiten begonnen werden. Doch den Stadtrat interessieren natürlich die Kosten. „Das werden wir nach der Planung sehen“, so der Bürgermeister, der die Hoffnung habe, dass noch Geld von den 730.000 Euro übrig bleibt, um es für andere Maßnahmen in der Einheitsgemeinde zu nutzen. (mz)