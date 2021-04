Radweg zwischen Ritterode und Walbeck soll ausgebaut werden

Hettstedt

Um die Verbindung in die Hettstedter Ortsteile weiter auszubauen, soll ein Radweg zwischen Ritterode und Walbeck entstehen. „Wir wollen den Radverkehr mehr stärken. Und das Zusammenwachsen der Ortsteile und Hettstedt weiter fördern“, sagt Tilo Wechselberger, Vorsitzender der CDU/BSH/ Feuerwehr-Fraktion im Hettstedter Stadtrat. Die Fraktion hatte deswegen einen entsprechenden Antrag im Stadtrat eingereicht, welchem auch zugestimmt wurde.

Geplant ist, einen Radweg auf einer Länge von rund 2,7 Kilometern als multifunktionalen, ländlichen Weg zu errichten. Bisher handelt es sich bei dem Abschnitt um einen Schotterweg, der nun besser ausgebaut werden soll, erklärt Wechselberger. Finanziert werden soll das Projekt mit Hilfe von Fördermitteln. „Aktuell gibt es ein Sonderprogramm mit guter Förderung“, sagt der Fraktionschef.

Radweg-Ausbau als Teil des Klimaschutzprogrammes

Gefördert werden die Projekt zu 90 Prozent. Dabei handelt es sich um das Programm „Stadt und Land“ des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, das ein Bestandteil des Klimaschutzprogrammes 2030 der Bundesregierung ist. Ziel darin ist es, zu einem effizienten Klimaschutz beizutragen und eine moderne und menschengerechte Mobilität zu gestalten.

In Hettstedt habe man viel Nachholbedarf, was die Radwege angeht, meint Wechselberger. Zwar gäbe es schon Abschnitte, wie nach Meisberg oder Walbeck, die straßenbegleitend verlaufen. Aber: „In Zukunft wird das Thema noch mehr eine Rolle spielen“, ist sich Wechselberger sicher. Denn auch Richtung Gerbstedt oder Sandersleben sehe er Bedarf, um auch die Gemeinden miteinander zu vernetzen. Sollte die Zusage für die Fördermittel in die Kupferstadt kommen, könnten die Planungen für den Radweg bereits im kommenden Jahr starten. Das Projektende selbst ist laut Antragsunterlagen für den 31. März 2023 vorgesehen. (mz/Tina Edler)