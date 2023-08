Seit 140 Jahren gibt es die Freiwillige Feuerwehr in Quenstedt. Am 2. September wird gefeiert.

Quenstedt/MZ - 140 Jahre besteht die Freiwillige Feuerwehr in Quenstedt. „Das werden wir mit einem kleinen Fest feiern“, sagt Frank Raschke, Stadtwehrleiter der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein, stellvertretender Kreisbrandmeister und ehemaliger Wehrleiter in Quenstedt. Am kommenden Samstag, 2. September, wird dafür vor dem Gerätehaus ein Fest steigen.