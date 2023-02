Den 1.050. Geburtstag feiern die Stadt Mansfeld als Ortskern sowie die heutigen Ortsteile Vatterode und Großörner in diesem Jahr. Grund genug, eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen.

Pünktlich zum Mansfelder Jubiläumsjahr erscheinen Gedenkmedaillen in verschiedener Ausführung

Mansfeld/MZ - Besondere Ereignisse sollen in Mansfeld eine besondere Würdigung erfahren. Mansfeld als Ortskern sowie die heutigen Ortsteile Vatterode und Großörner feiern in diesem Jahr ihren 1.050. Geburtstag. Sie fanden im Jahre 973 erstmals urkundlich Erwähnung, als ein Gebietstausch zwischen dem Kloster Fulda und dem Erzbistum Magdeburg vollzogen wurde. In der Landeshauptstadt wird dieses Zeugnis heutzutage sicher unter Panzerglas aufbewahrt.