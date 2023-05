Sebastian Otto ist neuer Regionalbereichsbeamter in Mansfeld. Wie er sich mit seinem Kollegen Mike Scheibe um Ordnung und Sicherheit in der Einheitsgemeinde mit ihren elf Ortsteilen kümmert.

Polizisten gehen in Mansfeld auch per Rad auf Streife

MANSFELD/MZ - Auf dem Schild zum Büro der Regionalbereichsbeamten in Mansfeld steht ein neuer Name: nämlich der von Polizeioberkommissar Sebastian Otto. Der 42-Jährige macht das Duo wieder komplett, nachdem sein Vorgänger in Rente gegangen ist.