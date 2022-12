Frauen wollten Warnbake und Leitpfosten als Deko benutzten

Hettstedt/Sandersleben - Das sehen auch Polizisten nicht jeden Tag: In Hettstedt haben Polizeibeamte zwei junge Frauen erwischt, die eine Warnbake und einen Leitpfosten dabei hatten.

Bei der Kontrolle in der in der Schillerstraße in der Nacht zum Montag gaben die 17-Jährige und 18-Jährige zu, Warnbake und Leitpfosten in Sandersleben gefunden zu haben - künftig sollte beides als Deko genutzt werden.

Gegen die beiden Frauen wird wegen Diebstahls ermittelt. Die Verkehtstechnik wurde natürlich eingezogen.