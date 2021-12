Pkw kommt von Fahrbahn ab und rammt Leitplanke in Hettstedt

Hettstedt/MZ - In der Adolph-Kolping-Straße kam es am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw kam in einer Kurve in Fahrtrichtung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Nach Angaben der Fahrerin musste diese einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das entgegenkommende Fahrzeug verschwand. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand auf der kompletten rechten Seite ein Sachschaden.