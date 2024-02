Pkw-Fahrerin kollidiert in Großörner beim Ausparken mit zweitem Fahrzeug und Laternenmast

Großörner/MZ. - Verwechslung mit Folgen: Beim Versuch, in der Mansfelder Straße in Großörner aus einer Parklücke zu fahren, ist eine Pkw-Fahrerin mit einem zweiten Wagen kollidiert. Die Frau wollte rückwärts ausparken, hatte aber den falschen Gang eingelegt, so die Polizei. Neben dem anderen Pkw stieß das Fahrzeug auch gegen einen Laternenmast. Es entstand insgesamt rund 1.700 Euro Schaden, Personen wurden nicht verletzt.