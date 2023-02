Nachdem sich die Stadt Mansfeld finanziell nicht mehr in der Lage, das Arboretum zu pflegen, wurde nach neuen Lösungen gesucht - und gefunden.

Pflege des Arboretums in Annarode scheint abgesichert

Symbolfoto - Blick auf das Arboretum in Annarode.

Annarode/MZ - Die künftige Pflege des Arboretums in Annarode scheint abgesichert: „Der Nutzungsvertrag ist unterschriftsreif“, sagt Ortsbürgermeister Wilfried Heilek. Am nächsten Montag soll das Papier mit dem Landesforstbetrieb Süd als Eigentümer der Gehölzsammlung unterzeichnet werden. Fortan wird die Ortschaft Annarode und nicht wie in den zurückliegenden Jahren die Stadt Mansfeld der Vertragspartner sein.