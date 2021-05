Per Zufall zum Traumberuf

Mansfeld

- „Das ist mein Beruf.“ Für Pflegefachfrau Kathleen Theuerkauf gibt es keinen Zweifel. Nach der Schule hatte sie zunächst eine Ausbildung zur Zahntechnikerin absolviert und bis zur Geburt ihrer Tochter diese Tätigkeit auch ausgeübt. Danach musste sie sich beruflich neu orientieren. Per Zufall, so erzählt die 47-Jährige heute im Rückblick, kam sie ins Mansfelder Johanniter-Haus und machte ein Praktikum.

Trotz des Stresses und der körperlichen Anstrengung fand sie Gefallen am neuen Aufgabenfeld. Von diesem Zeitpunkt an sah sie in diesem Bereich ihre berufliche Zukunft. Nach der Geburt ihres Sohnes startete sie schließlich neu durch und begann ihre mehrjährige berufsbegleitende Ausbildung zur Pflegefachfrau.

Umstellung gelingt dank familiärer Unterstützung

Job, Ausbildung und Familie forderten die Mansfelderin in dieser Zeit sehr. „Ich hatte eine tolle Unterstützung von meiner Mutter und meiner Schwiegermutter“, sagt Theuerkauf.

Die Mühe lohnte sich. Die Arbeit mit Senioren, die ihre Hilfe brauchen, erfüllt sie. Jeder Tag verlaufe anders, weil auch die Menschen nicht jeden Tag gleich seien, erzählt Theuerkauf von der ständigen Herausforderung.

Sie qualifizierte sich inzwischen sogar zur Praxisanleiterin und trägt Verantwortung als stellvertretende Pflegedienstleiterin im Johanniter-Haus. Die Mansfelderin kümmert sich mittlerweile auch um den Berufsnachwuchs und gibt praktische Tipps zur Ausübung des Pflegeberufes.

Großes Lob an Einsatz der Pflegenden

Theuerkauf ist eine von 55 Pflegenden in der Mansfelder Einrichtung und eine von rund 12.000 Pflegekräften im Johanniter-Verbund, die in Seniorenhäusern, Kliniken oder in der ambulanten Pflege eingesetzt sind. Den „Internationalen Tag der Pflege“ am 12. Mai nimmt Einrichtungsleiterin Undine Heisig zum Anlass, ihr und all den anderen Mitarbeitern für den herausragenden Einsatz in Corona-Zeiten zu danken: „Unsere Pflegenden zeichnet ein hohes Maß an Professionalität aus.“

Sie hätten ein umfangreiches Fachwissen, viel Erfahrung und große Empathie. Das ermöglicht es ihnen, „schnell und versiert auf neue Herausforderungen zu reagieren, auch, als sich durch Corona viel änderte“, so Heisig.

Die Pandemie erforderte von den Pflegenden eine große Umstellung im Arbeitsablauf. „Von heute auf morgen hat sich alles geändert. Wir hatten zu Beginn einige Infizierte im Haus, standen etwa einen Monat lang unter Quarantäne und haben unter Vollschutz gearbeitet“, sagt Theuerkauf.

Hoffnung auf höhere Wertschätzung

Für die Bewohner mit Demenz sei die Situation besonders schwierig gewesen. Sie hätten nicht verstanden, was vor sich ging, und hatten Schwierigkeiten, die Mitarbeiter zu erkennen. „Für uns war die Situation physisch und psychisch sehr belastend. Hinzu kam die Notwendigkeit, Abstand von den Bewohnern zu halten.“

Aber auch von den Kollegen, mit denen man sich sonst in den Pausen austauschen konnte. Theuerkauf: „All das fiel weg. Inzwischen haben wir als Team aber alles gut verarbeitet. Die Krise hat unser Gemeinschaftsgefühl gestärkt.“

Ob sie ihren Beruf nach den anstrengenden Corona-Monaten weiter ausüben möchte? „Einfach war es nicht“, räumt die Mansfelderin ein. Aber sie fühlt sich bei ihrem Träger gut aufgehoben und stehe nicht allein da. „Wir sind hier in Mansfeld ein richtig gutes Team, das professionell arbeitet und füreinander einsteht“, erklärt Theuerkauf. Sie wünscht sich, dass die Pflegeberufe in ganz Deutschland mehr Wertschätzung als bisher erfahren mögen - auch dann noch, wenn die Pandemie bewältigt ist. (mz)