Sieben Kitas sind zu viel Ortschaftsräte der Einheitsgemeinde Arnstein üben Kritik am Beschluss zur Teilplanung für die Kitas

Die Einheitsgemeinde Arnstein will den Bedarf an Kitaplätzen und die Entwicklung der Einrichtung in den kommenden Jahren ermitteln. Das stößt in den Ortschaften auf Kritik. Das sind die Argumente: