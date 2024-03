BUND sieht „Behördenwillkür“ Offenbar gesunde Bäume: Warum wurden die Linden am Sportplatz in Augsdorf gefällt?

Die Kreisgruppe des BUND in Mansfeld-Südharz kritisiert die Fällung in Augsdorf und sieht Behördenwillkür. Wie ist die Position der Einheitsgemeinde Gerbstedt in dem Fall?