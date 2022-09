Gespräche mit Elternkuratorien Notbetreuung in den Sommerferien nur in einer Kita? - Mansfelder Eltern haben Bedenken

Die Stadt Mansfeld will künftig nur in der Kindertagesstätte in Großörner während der Sommerferien eine Notbetreuung anbieten. Das löst Bedenken bei den Eltern aus.