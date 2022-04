Neue Runde für Friedhöfe: Über was die Hettstedter Ausschüsse noch beraten

In dieser Woche beraten die Ausschüsse der Stadt Hettstedt. Die Bestattungskultur in der Kupferstadt ist dabei nur ein Thema.

Der Friedhof in Hettstedt in der St. Jakobistraße. Zu seheh ist eine halbanonyme Grabstätte auf den Friedhof.

Hettstedt/MZ - Nun geht es erneut an die Planung zur künftigen Ausrichtung der Friedhöfe in Hettstedt. Nachdem der Stadtrat in seiner zurückliegenden Sitzung einen Beschluss zur Schließung zweier Friedhöfe zur Beratung zurückgestellt hat, setzen sich nun die Ausschüsse erneut mit dem Thema auseinander.