Neue Infotafel am Schlüsselstollen soll Touristen in Gerbstedter Umgebung locken

Friedeburg/MZ - Er ist einer der längste seiner Art in Europa: der Schlüsselstollen. Der über 32 Kilometer lange Tunnel ist damals wie heute für die Entwässerung der Schächte im Mansfelder Kupferbergbaurevier zuständig. Auf seine Bedeutung verweist nun am Mundloch in Friedeburg eine neue zweisprachige Informationstafel des Unesco-Geoparks Harz, Braunschweiger Land und Ostfalen. Die alte Informationstafel war in die Jahre gekommen und verwittert. Sie habe nicht mehr den Unesco-Anforderungen entsprochen, heißt es vom Verband.