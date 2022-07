Neue Erstunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in Hettstedt eröffnet

In einem leerstehenden Schulgebäude in Hettstedt hat der Landkreis die neue Erstunterkunft für Geflüchtete eröffnet. Welche Vorteile diese bietet.

Die Klassenzimmer in dem Schulgebäude in Hettstedt wurden mit Betten ausgestattet und eingerichtet.

Hettstedt/MZ - Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden vom Landkreis ab sofort in einer neuen Erstunterkunft untergebracht: Am Mittwoch ist ein zuletzt leerstehendes Schulgebäude in Hettstedt dafür freigegeben worden. In dem einstigen Gebäude der Förderschule, zuletzt Ausweichquartier für die Evangelische Grundschule, finden Geflüchtete in 15 umgestalteten Klassenräumen Unterschlupf. Bis zu 80 Menschen sollen hier Platz finden.