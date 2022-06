Nach zwei Jahren Sanierung ist die Novalisgrundschule in Hettstedt fertig

Was bietet das frisch sanierte Gebäude neben einer bunten Fassade sonst noch für die Schüler?

Die Novalisgrundschule in Hettstedt wurde in den vergangenen zwei Jahren für 5,3 Millionen Euro umfangreich saniert und neugestaltet.

Hettstedt/MZ - Die ersten Tage im neuen Schuljahr haben für die Kinder der Novalisgrundschule in Hettstedt gleich doppelt spannend begonnen. Denn nach zwei Jahren Bauzeit konnte das frisch sanierte Gebäude in Beschlag genommen werden. „Die Schüler haben es toll angenommen. Wir werden uns in den nächsten Tagen und Wochen einspielen“, sagt Schulleiterin Katrin Roth. Und schwärmt zugleich selbst von ihrem neuen Arbeitsplatz. „Es sieht einfach toll aus. Alles ist hell, freundlich und farbenfroh.“