Nach Kostenstreit zur Landtagswahl: Wie teuer werden die Wahlplakate in Hettstedt?

Das Rathaus in Hettstedt

Hettstedt/MZ - Nach dem Ärger über hohe Gebühren für das Aufhängen von Wahlplakaten in Hettstedt bei der zurückliegenden Landtagswahl wird in den nächsten Tagen geklärt, inwiefern für die Bundestagswahl Gebühren eingefordert werden sollen. „Die Entscheidung wird in der kommenden Woche getroffen“, sagte Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung.