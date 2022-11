Musiker der Musikschule Fröhlich geben Konzert in Aschersleben

Die Generalprobe, die letztes Wochenende in Heiligenthal stattfand, ist gut geglückt. Für einige der jüngsten Musiker ist es der erste Auftritt seit zwei Jahren. Verständlich, dass sich da etwas Lampenfieber breit macht.

Die Kinder der Musikschule Fröhlich in Heiligenthal bei der Probe für ihr Jahresabschlusskonzert im Aschersleber Bestehornhaus.

Gerbstedt/Aschersleben/MZ - Wenn auch zur Generalprobe der Musikschule Fröhlich noch nicht jeder Ton und Einsatz perfekt saß, so ist das bekannterweise dennoch ein gutes Omen für das große Abschlusskonzert an diesem Samstag in Aschersleben.