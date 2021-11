Hettstedt/MZ - Am Montagnachmittag ist die Feuerwehr Hettstedt in die Lutherstraße gerufen worden. Eine 150-Liter-Mülltonne stand in Flammen. Die neun ausgerückten Kameraden konnten das Feuerlöschen. Über die Brandursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor, so die Polizei.