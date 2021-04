Mitglieder der Mansfelder Bergwerksbahn meistern Instandsetzung von Lok 11

Hettstedt/Benndorf

Der Lokschuppen öffnet sich, der Stargast des Tages rollt heraus: Nach aufwendiger Instandsetzung wurde die historische Dampflok 11 der Mansfelder Bergwerksbahn am Bahnhof Hettstedt/Kupferkammerhütte wieder in den Betrieb genommen. Vereinschef Thomas Fischer spricht angesichts der abgeschlossenen Generalüberholung von einer Mammutaufgabe für den kleinen Verein: „Es war das finanziell größte Projekt in der gesamten bisherigen Vereinsgeschichte überhaupt.“

Neue Feuerbüchse für Dampflok 11

Mehr als 455.000 Euro kostete die Maßnahme. „Um dieses Vorhaben stemmen zu können, haben wir zum Beispiel auch die recht neue Möglichkeit des Crowdfundings genutzt“, so Fischer. Rund 20.000 Euro konnte die Bergwerksbahn über diese Spendenaktion im Internet generieren. Fördermittel in Höhe von mehr als 316.000 Euro steuerte beispielsweise das Land Sachsen-Anhalt bei. Mit dem Geld wurde die 80 Jahre alte Lok für die vorgeschriebene Hauptuntersuchung vorbereitet, die Schatzmeister Marco Zeddel zufolge spätestens nach jeweils acht Jahren fällig werde und vergleichbar mit dem TÜV bei Kraftfahrzeugen sei.

Die Lok wurde in der Malowa-Bahnwerkstatt in Benndorf in ihre Hauptbestandteile zerlegt, grundhaft saniert und instand gesetzt. Völlig neu musste die Feuerbüchse gebaut werden, weil ihr technischer Zustand an der Verschleißgrenze war. Das traf auch auf die Rauchkammer, Rauchkammertür, das Führerhaus und die Wasserkästen zu. Diese zusätzlichen Arbeiten verursachten nach Angaben der Bergwerksbahn etwa 100.000 Euro, wovon ein Großteil über Fördermittel wie zum Beispiel rund 66.000 Euro von der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa) und Spenden aufgebracht wurde.

Neues Projekt für die Vereinsmitglieder der Mansfelder Bergwerksbahn

Nach der Wiederinbetriebnahme der Lok 11 konzentriert sich der Verein nun auf sein nächstes Projekt. Der Packwagen 0222 von 1923 soll instand gesetzt werden. Er wird unter anderem mit einem Notstromaggregat ausgerüstet und soll als Teil des Mansfeld-Zuges für eine stabile Innenbeleuchtung der historischen Personenwagen sorgen. Der Wagen wird dem Zugbegleitpersonal auch als Aufenthaltsraum dienen. Dank der Schiebetüren können künftig Rollstühle und Fahrräder mühelos ein- und ausgeladen werden. Zur Finanzierung des Vorhabens bekommt die Bergwerksbahn als älteste noch betriebsfähige Schmalspurbahn Deutschlands erneut finanzielle Hilfe vom Land. So erhält der Verein in diesem und im nächsten Jahr jeweils 18.000 Euro.

Der Güterwagen 0222 wird jetzt hergerichtet und umgebaut. Horst Kohn

Der Packwagen übernahm einst Transporte wie die Lieferung von Brot. Zeddel: „Durch Hungersnöte im 19. Jahrhundert im Mansfelder Revier und den damit verbundenen Streiks der Berg- und Hüttenleute sah sich die Mansfelder kupferbauende Gewerkschaft gezwungen, die Belegschaft selbst mit vergünstigtem Brot zu versorgen.“ So seien unter anderem am Ernst-Schacht in Helbra und am Lichtloch 81 in Klostermansfeld eigene Großbäckereien errichtet worden. Die dort produzierten, teilweise Acht-Pfund-Brote wurden mit der Bergwerksbahn zu den Betriebsteilen transportiert und direkt an die Arbeiter ausgeliefert. (mz/Daniela Kainz)