Mitarbeiter der Stadt Arnstein im E-Auto unterwegs

Die Einheitsgemeinde hat an einem Testprogramm des Energiekonzerns enviaM teilgenommen.

EnviaM bietet für Kommunen und Verwaltungen ein Testprogramm zur E-Mobilität an.

Quenstedt/MZ - In der Stadt Arnstein sind die Mitarbeiter elektrisch unterwegs gewesen. Die Verwaltung der Einheitsgemeinde hat nämlich an einem Testprogramm des Energiekonzerns enviaM teilgenommen und ein Elektroauto zur Verfügung gehabt. „Das Fazit ist absolut super. Das Fahrgefühl ist toll und man muss auch mit der Zeit gehen“, sagt Christoph Geppert vom Fachbereich Bau in Arnstein.