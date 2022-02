Mit Machete bewaffnet: 32-Jähriger dringt in Hettstedter Wohnung ein und fordert Bargeld

Hettstedt/MZ - Am Montagmittag hat ein 32-jähriger Mann in Hettstedt einen 25-Jährigen Bargeld abgenommen. Dazu war er in die Wohnung des Jugendlichen im Birkenhain eingedrungen und hatte diesen mit einer Machete bedroht und die Herausgabe gefordert.

Der 25-Jährige kam dem nach, woraufhin der Täter und seine Begleiter, ein Mann und einer Frau, beide 24 Jahre alt, die Wohnung verließen. Die Polizei konnte im Rahmen ihrer Fahndung die Frau feststellen und auf die Dienststelle bringen. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.