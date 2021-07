Mit Geduld und Leckerli werden im Tierpark Walbeck die Tiere vor die Kamera gelockt

Walbeck/MZ - 1373 Bilder. So viele hat Daniel Bialek von den Tieren im Tierpark Walbeck derzeit auf seinem Speicher im Handy. „Fotografiert hab ich aber viel mehr“, sagt er. Denn nicht alle vierbeinigen oder gefiederten Models wollen immer so, wie es auch der Hobbyfotograf gern hätte. „Da ist jede Menge Geduld gefragt. Von 50 Bildern, die ich mache, suche ich am Ende dann die besten zwei heraus“, sagt er. Seit April 2015 arbeitet Bialek bereits im Tierpark, ist mittlerweile einer von zwei fest angestellten Mitarbeitern. Dabei geht er nicht nur regelmäßig zum Füttern und Ausmisten in die Gehege, sondern auch, um die tierischen Bewohner ins Rampenlicht zu rücken.

Gerne legt er sich dann mit seiner digitalen Spiegelreflexkamera auf die Lauer. „Ich hab aber auch immer das Handy dabei, weil sich oft spontan was ergibt“, sagt Bialek. Und immer dabei ist auch eine Handvoll Futter, denn damit locke man selbst die scheuesten Tiere aus ihren Verstecken. Kompliziert werde es, wenn er versucht, die Vögel in ihren Volieren zu fotografieren, oder auch die quirligen Meerschweinchen und Zwergkaninchen, sagt Bialek. „Die halten nämlich nicht so leicht still.“ Einfacher wird es da bei den Eseln und Ponys - die übrigens zu den Lieblingsmotiven des Hobbyfotografen gehören.

Esel und Pony als Lieblinge der Besucher im Walbecker Tierpark

Nicht nur wegen ihrer Engelsgeduld vor der Linse. „Die kommen bei den Leuten gut an und interessieren die meisten“, erklärt der 40-Jährige. Woher er das weiß? Seit Oktober 2019 hat der Tierpark eine eigene Facebookseite, und die wird von Bialek betreut und regelmäßig mit Bildern aus dem Park bestückt. „Ich möchte die Leute einfach daran teilhaben lassen“, sagt er. Bevor er fleißig für und im Tierpark fotografierte, machte Bialek auch regelmäßig Aufnahmen der Landschaften in und um Hettstedt. Seit etwa zehn Jahren fotografiert er nämlich schon. „Ich hab einfach irgendwann mal angefangen und mir eine Kamera gekauft“, sagt er. Für die ersten Schritte habe er sich noch über die Technik belesen, der Rest wurde danach durch Probieren herausgefunden, so Bialek. Auch mit der Technik, wie Bilder bearbeitet werden können, setzte sich der gelernte Trockenbauer auseinander. „Das habe ich früher bei meinen ersten Bildern auch oft genutzt, um mehr Pep reinzubringen“, sagt Bialek. Bei den Tierparkbildern aber verzichtet er darauf.

Seine erste Kamera benutzt er übrigens heute noch, und er hat sie auch im Urlaub immer dabei. Durch die verschiedenen Objektive habe man ganz andere Möglichkeiten beim Fotografieren. Auf seiner Wunschliste steht derzeit ein Ausflug in die Berge samt Fototour. „Das hat mich schon immer fasziniert“, sagt Bialek. Geplant war die Reise eigentlich schon im vergangenen Jahr, doch dann kam Corona und legte das Vorhaben bis jetzt erstmal auf Eis.