Das Programm für das Stadtfest „Luthers Einschulung“ in Mansfeld steht. Was die Gäste zur Veranstaltung erwartet.

Mansfeld/MZ - Zum Heimatfest „Luthers Einschulung“ in dieser Woche am 14. und 15. April verwandelt sich die Mansfelder Innenstadt in eine Festmeile, wie es sie zu diesem Spektakel unter dem Motto „Bildung ist ein Schatz“ in der Geschichte der Feier noch nicht gegeben hat. Erstmals sollen viele Trödelstände die Straße zwischen dem Museum „Luthers Elternhaus“ über den Rathausplatz und Luther-Brunnen bis zum Gerätehaus der Feuerwehr säumen.