Rund 65 Einträge finden sich bisher auf dem Onlineportal „Histomania“, wo der digitale Zeitstrahl erfasst ist. So zum Beispiel die Geschichte der Kirche im Ort, die mit einem Eintrag aus dem Jahr 1228 beginnt ...

Mit einem Klick in die Vergangenheit

Welbsleben/MZ - Wer sich über die Geschichte des Arnsteiner Ortsteils Welbsleben informieren möchte, muss nicht mehr in alten Archiven suchen und dicken Ordnern blättern. Die Mitglieder des Vereins „Welbslebenleben“, der das Dorfstübchen in der Ortsmitte betreibt, haben die Geschichte nun digitalisiert und entlang eines Online-Zeitstrahls erfasst und öffentlich gemacht. Oder zumindest einen Teil davon. „Wir stehen noch am Anfang unserer Arbeit“, sagt Walter Helbling, Vorstandsmitglied im Verein.