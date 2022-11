Nach einer Mini-Ausgabe im vergangenen Jahr laden die Künstlerinnen Heike Wolff und Silke Becker mit vielen Mitstreitern zum „Advent in Molmerswende“ ein. Worauf sich die Besucher freuen können.

Keramikerin Silke Becker möchte den Besuchern Geschenkideen zum Fest geben - wie auch die anderen Teilnehmer des Adventsmarktes in Molmerswende.

Molmerswende/MZ - Heike Wolff freut sich auf die Besucher. „Wir werden unseren ‚Advent in Molmerswende‘ endlich wieder in gewohnter Form durchführen“, so die Malerin.