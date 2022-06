Mit dem elektrischen Dreirad durch Hettstedt: Was es mit dem Projekt auf sich hat

Zum Einkaufen oder einfach so: In Hettstedt können ab sofort zwei elektrische Dreiräder genutzt werden. Die ersten Nutzer sind begeistert ...

Hettstedt/MZ - Jürgen Meckelburg war einer der ersten. Bereits einen Tag vor der offiziellen Freigabe der elektronischen Dreiräder in Hettstedt durfte der 75-Jährige sie testen. „Das fährt sich super und ich hatte keine Probleme“, sagt der Hettstedter. Ein paar Stunden sei er durch die Stadt gefahren - genau so, wie es in den nächsten Wochen möglichst viele Hettstedter machen sollen.