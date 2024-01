Mit Androhung von Gewalt und mit Brechstangen in der Hand hat ein Mann in Hettstedt einem weiteren Mann das Fahrrad gestohlen.

Mit Brechstange gedroht - 30-Jähriger klaut in Hettstedt Fahrrad von 26-Jährigen

Symbolfoto - In Hettstedt hat es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben.

Hettstedt/MZ. - Zu einer Auseinandersetzung zwischen Männern im Alter von 26 und 30 Jahren ist es am Mittwochabend in der Ascherslebener Straße in Hettstedt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 26-Jährige mit dem Fahrrad unterwegs.

Der 30-Jährige soll mit einer Art Brechstange in der Hand und der verbalen Gewaltandrohung die Übergabe des Fahrrades gefordert haben. Dem kam der Jüngere nach.

Die Polizei konnte den 30-jährigen Mann später stellen. Er wurde vorläufig festgenommen. Weitere Informationen zu den Hintergründen der Tat liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt.