Aus noch unbekannter Ursache ist am Sonntagnachmittag in einem Dreigeschosser in der Hettstedter Novalisstraße ein Feuer ausgebrochen. 40 Menschen mussten evakuiert werden. Es gab drei Verletzte. Der Sachschaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt.

Mehrfamilienhaus in Hettstedt steht in Flammen - Mehrere Verletzte

Hettstedt - Die Feuerwehren rückten mit einem Großaufgebot an: In der obersten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Hettstedter Novalisstraße ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.