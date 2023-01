Der Unbekannte erschien gegen 20 Uhr. Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Mann am Mittwochabend in Hettstedt Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht nun mit Hochdruck nach ihm.

Hettstedt - Überfall in Hettstedt: Ein Maskierter hat am Mittwochabend in einer Tankstelle in Hettstedt eine offenbar dreistellige Summe Bargeld erbeutet.