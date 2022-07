Mansfelder Stadtrat beschließt - Schläuche der Feuerwehr sollen verkauft werden

Warum sich die Kommune auch an Auktionen im Internet beteiligen möchte.

Mansfeld/MZ - Bereits in den Ausschüssen des Mansfelder Stadtrates herrschte Einigkeit über den Verkauf von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen der freiwilligen Feuerwehren und die Teilnahme an Internetauktionen zugunsten der Feuerwehr. Der Stadtrat hat mittlerweile per Beschluss den Weg für die beiden Vorhaben frei gemacht.