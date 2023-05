Mansfeld/MZ - Der Mansfelder Karnevalsclub macht auch zu Pfingsten von sich reden. Er veranstaltet zwar keine Karnevalssitzung, trotzdem hält er ein buntes Angebot für Besucher bereit.

Einblicke ins Vereinsleben

Die Mitglieder um Vereinspräsident Jörg Litke laden am Pfingstsonntag, 28. Mai, alle Interessenten ab 10 Uhr zu einem Tag der offenen Türen ins Vereinshaus in der Schloßstraße 10 (ehemalige Schule Leimbach) ein. Bereits im vergangenen Jahr hatten sie am Pfingstsonntag ein solches Angebot unterbreitet, das gut angenommen wurde.

„An diesem Tag möchten wir uns als Verein der Öffentlichkeit präsentieren und einfach einen schönen Tag gemeinsam verbringen“, schaut Litke voraus. Jeder sei dazu recht herzlich eingeladen.

Zum Tag der offenen Tür sollen den Besuchern Einblicke in die Vereinsräume der Karnevalisten gegeben werden. „Wir beantworten Interessenten natürlich Fragen zum Verein und dem Vereinsleben“, kündigt der Präsident außerdem an.

Spielmannszug Rot-Weiß Großörner mit dabei

Ein Programm wird auch vorbereitet. Auf dem Platz vor dem Vereinshaus wollen die Kinder- und Jugendballette Tänze aus dem letzten Programm der 68. Session aufführen. Damit nicht genug. Die Mansfelder Karnevalisten bekommen zum Tag der offenen Tür musikalische Unterstützung.

Litke: „Auch unsere Freunde vom Spielmannszug Rot-Weiß Großörner sind ab 10 Uhr dabei.“ Sie würden den Tag mit einem etwa einstündigen Auftritt bereichern. Der Tag soll mit Musik aus dem Proberepertoire des Vereins abgerundet werden.

Kein Besucher muss die Veranstaltung hungrig verlassen. Die Karnevalisten wollen sich auch um das leibliche Wohl der Gäste kümmern. „Es wird gegrillt, es gibt Getränke jeglicher Art und natürlich Kaffee und selbst gebackenen Kuchen“, zählt der Vereinschef auf. Die Mitglieder freuen sich auf den Tag der offenen Tür und hoffen auf zahlreiche Besucher. Der Tag der offenen Tür bei den Mansfelder Karnevalisten beginnt am Sonntag um 10 Uhr.