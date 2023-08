Zum Tag des offenen Denkmals erfahren Besucher von den Mitgliedern der Mansfelder Bergwerksbahn am Bahnhof Kupferkammerhütte, was Taschenuhren mit dem dortigen Uhrenturm zu tun haben.

Hettstedt/MZ - Die Mitglieder der Bergwerksbahn halten an einem bewährten Veranstaltungskonzept aus der Pandemiezeit fest: „Nachdem 2020 der Denkmalstag nur digital stattfand, die Bergwerksbahn hatte sich damals mit einem Video an der Aktion beteiligt, konnten der Denkmalstag 2021 und 2022 bereits wieder als Präsenzveranstaltung unter Einhaltung entsprechender Abstandsregeln stattfinden“, so Pressesprecher Marco Zeddel. Die Bergwerksbahner hatten dafür das Gelände Kupferkammerhütte ausgewählt, „da es hier genug Platz gibt und man das Ganze als Freiluftveranstaltung planen und umsetzen konnte“.