Mansfelder ärgert sich über Vordächer an Gartenlauben und geht dagegen vor

In der Nähe vom Schloß Mansfeld befindet sich eine Gartensparte.

Mansfeld/MZ - Was in einigen Parzellen der Kleingartensparte „Schloßberg Mansfeld“ vor sich geht, gefällt Andreas Klause ganz und gar nicht. Einige neue Pächter hätten ihre Gartenlauben baulich verändert, erklärt er gegenüber der MZ. Vordächer seien angebracht und eine Sauna in einem Gartenhaus eingerichtet worden. „So etwas ist laut Bundeskleingartengesetz nicht erlaubt“, sagt der Mansfelder.