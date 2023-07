Die Stadt Mansfeld will die Entwicklung eines Baugebietes vorantreiben. Wie die Offerte an die Besitzer von unbebauten Grundstücken im Kornblumenweg aussieht.

Mansfeld will Grundstücke im Kornblumenweg kaufen

Mansfeld/MZ - Lange wurde darüber diskutiert, nun steht fest: Die Stadt Mansfeld hält an ihren schon seit rund 30 Jahren bestehenden und bislang nie realisierten Plänen zur Erschließung des Baugebietes „Kornblumenweg“ in Mansfeld fest. Sie will das Vorhaben voranbringen und 20 Baugrundstücke auf dem Gelände erwerben.