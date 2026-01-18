weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Polizeikontrolle in Mansfeld: Mansfeld: Fahrer mit selbstgebasteltem Versicherungskennzeichen aus Pappe gestoppt

Polizeikontrolle in Mansfeld Mansfeld: Fahrer mit selbstgebasteltem Versicherungskennzeichen aus Pappe gestoppt

In Mansfeld kontrollierte die Polizei einen Motorroller, dessen „Versicherungskennzeichen“ merkwürdig war. Der Fahrer brachte noch weitere Probleme mit.

18.01.2026, 10:11
Ein Motorroller mit auffälligem Kennzeichen wurde Samstagabend in Mansfeld bei einer Kontrolle entdeckt.
Ein Motorroller mit auffälligem Kennzeichen wurde Samstagabend in Mansfeld bei einer Kontrolle entdeckt. (Foto: imago images/Sven Simon)

Mansfeld/MZ/bth - Kreativ, aber illegal war die Lösung, die ein Motorrollerfahrer für seinen fahrbaren Untersatz hatte: Am Samstag gegen 23.15 Uhr kontrollierten Beamte in der Friedensallee in Mansfeld einen Motorroller, der mit einem offensichtlich selbstgebastelten Versicherungskennzeichen aus Pappe unterwegs war.

Die darauf vermerkte Kombination existierte in dieser Form nicht im offiziellen Register und war noch nie so für Motorroller ausgegeben worden. Der Fahrer konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv, sodass eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde.