In Mansfeld kontrollierte die Polizei einen Motorroller, dessen „Versicherungskennzeichen“ merkwürdig war. Der Fahrer brachte noch weitere Probleme mit.

Mansfeld/MZ/bth - Kreativ, aber illegal war die Lösung, die ein Motorrollerfahrer für seinen fahrbaren Untersatz hatte: Am Samstag gegen 23.15 Uhr kontrollierten Beamte in der Friedensallee in Mansfeld einen Motorroller, der mit einem offensichtlich selbstgebastelten Versicherungskennzeichen aus Pappe unterwegs war.

Die darauf vermerkte Kombination existierte in dieser Form nicht im offiziellen Register und war noch nie so für Motorroller ausgegeben worden. Der Fahrer konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv, sodass eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde.