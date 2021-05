Mann wehrt sich mit K.-o.-Spray gegen Fahrt in Klinik

Gorenzen - - Erneut ist die Polizei im Landkreis Mansfeld-Südharz während eines Einsatzes attackiert worden. Ein Polizist wurde so schwer verletzt, dass er zurzeit nicht diensttauglich ist, wie Sprecherin Steffi Schwan mitteilt.

Die Einsatzkräfte waren ihr zufolge am Montag kurz nach 13 Uhr in den Mansfelder Ortsteil Gorenzen zu einer so genannten Bedrohungslage gerufen worden. Ein Arzt hatte nach einer medizinischen Untersuchung eines 35-Jährigen entschieden, den Mann wegen gesundheitlicher Probleme in eine Klinik zu bringen.

Mit Pfefferspray überwältigt

Der Patient widersetzte sich der Anordnung, trat und schlug um sich, um nicht in ein Krankenhaus zu müssen. Er versprühte außerdem K.-o.-Spray in Richtung der herbeigerufenen Polizeikräfte. Die Polizei setzte daraufhin Pfefferspray ein. Der Mann konnte schließlich von der Polizei überwältigt werden. Er wurde danach in eine Klinik zur Behandlung gefahren.

Laut Schwan kommt es in der Vergangenheit immer wieder zu Angriffen im Zusammenhang mit Rettungseinsätzen. Vor knapp zwei Wochen wurden beispielsweise zwei Polizisten in der Liebknechtstraße in Sangerhausen verletzt, als sie einen Streit schlichten wollten.

Mit Bissen gegen Verhaftung gewehrt

Ein 21-Jähriger war aggressiv und beleidigend aufgetreten und hatte die Polizisten angegriffen, die ihm eine Handfessel anlegten. Der Täter biss einen Polizisten ins Bein, spuckte in Richtung der Beamten und trat gegen Oberschenkel und Oberkörper.

Er ließ auch keine Ruhe auf der Fahrt zum Kommissariat. Mehrfach trat er gegen den Streifenwagen. Das Dach des Fahrzeuges wurde dabei beschädigt. Gegen den Mann laufen Verfahren unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Für Schlagzeilen sorgte jüngst auch die Randale beim Dynamo-Dresden-Aufstieg: Mehr als 185 Polizisten wurden verletzt. (mz)