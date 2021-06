Malerin Eva Hennecke stellt ab Juli im Hettstedter Kunstzuckerhut aus

Hettstedt - Frankfurt am Main, Luzern, Gent und nun auch Hettstedt: Die Malerin Eva Hennecke war bereits in vielen großen Städten zu Gast und hat dort ihre Werke ausgestellt. Ab dem 4. Juli sind die Zeichnungen auch im Kunstzuckerhut in Hettstedt zu sehen. Unter dem Titel „Alles für die Katz’ - Hausbewohner und andere Tiere“ zeigt sie Bilder, deren Basis die Zeichenfeder ist - eine Technik, die nur Linien oder Schraffuren zulässt. Die Ausstellung skizziert einen Reigen exotischer und heimischer Lebewesen von Primaten bis hin zu Wildkatzen.

Hennecke, die im südniedersächsischen Einbeck lebt, stellt seit über 30 Jahren ihre Malereien aus. In dieser Zeit hat es sie auch immer wieder zu Kunstbesuchen nach Aschersleben oder Quedlinburg verschlagen. Bei ihren Streifzügen mit Skizzenblock und Bleistift durch die Regionen ist sie auf die Kupferstadt aufmerksam geworden. „Vor Jahren ist so der Kontakt zum Förderverein und dem Kunstzuckerhut entstanden“, erinnert sich Andreas Lieding, Vorsitzender des Vereins. Eine Ausstellung sei auch schon länger geplant gewesen. „Aber coronabedingt musste sie verschoben werden“, so Lieding weiter. Nun aber habe es geklappt. Zur Ausstellungseröffnung am 4. Juli, um 17 Uhr wird die Künstlerin selbst mit vor Ort sein. Die Werke werden dann zwei Monate im Kunstzuckerhut zu sehen sein.

Das Haus hat immer dienstags bis samstags 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Aktuell ist noch bis zum 2. Juli die Fotoausstellung „Hettstedt - Unsere Stadt zwischen Vergangenheit und Gegenwart“ von Sebastian König zu sehen. ›› Telefonische Voranmeldung für die Ausstellungen unter: 03476/201648 (mz)