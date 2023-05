Auf einem Hügel mitten in Hettstedt steht die Molmecker Kirche, ein ungewöhnliches und seit Jahrzehnten bedrohtes Denkmal. Der Abriss des imposanten Bauwerkes war schon beschlossen. Mittlerweile hat der Lost Place ein eigenes Puzzle.

Heilandskirche Hettstedt: In Gottes vergessenem Wohnzimmer

Hettstedt/MZ - Hinter dem offenen Fenster kommt keine Kirche. Sondern ein dunkler Raum voller Unrat. Links geht es in eine Kammer, rechts in ein düsteres Zimmer. An der Wand ein Teppich mit Tigerkopf, eine Couch voller Gerümpel, ein Metallica-Poster und ein paar gekreuzte Schlagzeugstöcke.