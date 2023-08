Lokomotive in Benndorf in Brand

Benndorf/MZ - Wie die Polizei mitteilte, hat am Freitagnachmittag auf einem Firmengelände in der Hauptstraße in Benndorf eine Lokomotive gebrannt. Wie es zum Brand kam, ist Gegenstand der noch andauernden Brandursachenermittlungen. Laut der Polizei, befindet sich auf dem Firmengelände eine stillgelegte Gleisanlage mit Schienenfahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Der hierdurch entstandene Sachschaden muss in der weiteren Folge durch einen Gutachter festgesetzt werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 14 Kameraden zur Brandbekämpfung vor Ort.